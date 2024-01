Im App Store: Apple speichert fast jede Interaktion

Im Zuge der neu eingeführten App Store Regeln für amerikanische Entwickler ist in den zurückliegenden Tagen wieder eine Debatte über die harte Hand entbrannt, mit der Apple die Geschicke des eigenen Softwarekaufhauses lenkt.



Während die einen Unverständnis für die Umsatzbeteiligung äußern, die Apple zukünftig auch bei Umsätzen geltend machen möchte, die außerhalb des App Store generiert wurden, wiederholen andere die Argumente, die auch von Apple selbst häufig im Sinne des Status Quo vorgetragen werden.

Die Einlasskontrolle, die Prüfungen neuer Applikationen und die zentrale Abrechnung aller Transaktionen über Apple würden für ein Gefühl der Sicherheit sorgen und den App Store zu einem vertrauenswürdigen Ort machen, in dem auch die eigenen Großeltern stöbern und einkaufen könnten, ohne Sorge vor Überwachung, Abzocke und Schadsoftware haben zu müssen.

Ohne Frage hat Apple genau diesen Anspruch, wird seinen Zielen aber oft nicht gerecht. So haben es in den vergangenen Jahren immer wieder auch zwielichtige Anwendungen in den App Store geschafft, die Anwender mit versteckten Tasten, plötzlich auftauchenden Abo-Bestätigungen und ambivalent formulierten Texten zur Zeichnung kostenpflichtiger Abonnements oder zum Kauf teurer In-App-Inhalte gedrängt haben.

Und auch der Datenschutz-Aspekt darf zumindest hinterfragt werden. Wie etwa die Sicherheits-Forscher von MYSK anmerken, speichert Apple so gut wie jede Interaktion mit dem hauseigenen App Store, ohne dass Anwender diesem umfangreichen Tracking widersprechen könnten.

Um einen Blick auf die so gesammelten Daten zu werfen, reicht es, sich eine Kopie aller Daten anzufordern, die Apple über den Nutzungsverlauf eures Kontos gesichert hat. Diese lassen sich über das Portal privacy.apple.com mit wenigen Mausklicks anfordern.

In dem Datensatz befindet sich unter anderem auch die Datei „App Store Click Activity.csv“, in der so gut wie all eure Interaktionen mit dem App Store protokolliert sind.