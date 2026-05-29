Illegale TV-Streams verursachen Milliarden-Schaden

Illegales TV-Streaming bleibt in Deutschland ein großes Problem. Laut einer neuen Studie von Goldmedia im Auftrag des Branchenverbands VAUNET verursachte die illegale Nutzung von Live-TV im vergangenen Jahr einen gesamtwirtschaftlichen Schaden von rund 2,4 Milliarden Euro. Gegenüber der letzten Erhebung aus dem Jahr 2022 entspricht dies einem Anstieg um 33 Prozent.

Der direkte wirtschaftliche Schaden für Medienunternehmen wird auf rund 1,5 Milliarden Euro beziffert. Dem Staat entgehen der Studie zufolge jährlich rund 542 Millionen Euro an Steuern und Sozialabgaben. Insgesamt sollen 2025 rund 7,7 Millionen Menschen in Deutschland illegale lineare TV-Streams genutzt haben.

Besonders verbreitet ist die Nutzung bei den 16- bis 33-Jährigen. Knapp drei Viertel der Befragten gaben laut Studie an, dass illegale Angebote für sie die bequemste Möglichkeit seien, lineares Fernsehen zu konsumieren. Genau hier dürfte auch ein Teil des Problems liegen: Wenn Inhalte über viele Dienste verteilt sind, Abos teurer werden und Live-Sport nur in bestimmten Paketen läuft, wächst offenbar die Versuchung, auf illegale Angebote auszuweichen.

Live-Sport besonders betroffen

Im Fokus stehen vor allem Live-Inhalte. Gerade Sportübertragungen sind für Rechteinhaber teuer, für illegale Anbieter aber attraktiv, weil die Nachfrage während eines laufenden Spiels besonders hoch ist. Der Verband verweist darauf, dass Nutzer eher zu legalen Angeboten wechseln würden, wenn illegale Alternativen nicht verfügbar sind.

Die Diskussion ist nicht neu. Bereits die EU hatte schärfere Maßnahmen gegen illegale Live-Übertragungen angeregt. Zuletzt erreichten zudem Amazons Maßnahmen gegen illegale Fire-TV-Apps auch Deutschland.

Verband fordert schnellere Sperren

VAUNET fordert nun schnellere Reaktionspflichten für Plattformen und Hosting-Dienste. Rechtswidrige Inhalte sollen nach Ansicht des Verbands sehr kurzfristig entfernt werden müssen. Außerdem werden dynamische Sperrmaßnahmen gefordert, damit illegale Live-Streams und Ausweichangebote noch während laufender Übertragungen unterbunden werden können.

Technische Sperren allein dürften das Problem aber kaum lösen. Ebenso wichtig bleiben legale Angebote, die einfach nutzbar, fair bepreist und nicht unnötig über mehrere Abos verteilt sind.