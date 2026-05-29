Dreo Turmventilator 307S für heiße Tage

Passend zum warmen Wetter lohnt sich wieder der Blick auf Ventilatoren fürs Schlafzimmer, Homeoffice oder Wohnzimmer. Bei Amazon ist derzeit der Dreo Smart Tower Fan Nomad OneS erhältlich, ein smarter Turmventilator mit WLAN-Steuerung, Fernbedienung und 90-Grad-Oszillation.

Der Ventilator ist kein Ersatz für eine Klimaanlage, kann an heißen Tagen aber für deutlich angenehmere Luftbewegung sorgen. Gerade nachts oder am Schreibtisch ist dabei wichtig, dass ein Gerät nicht nur kräftig bläst, sondern auch leise genug arbeitet. Dreo nennt für den Nomad OneS eine minimale Lautstärke von 20 dB. Daneben wird er oftmals auch als Turmventilator 307S bezeichnet.

Der Turmventilator bietet vier Geschwindigkeitsstufen und vier Betriebsmodi. Neben dem normalen Betrieb gibt es unter anderem einen Schlafmodus und einen Naturmodus, bei dem der Luftstrom variiert. Die Reichweite gibt der Hersteller mit bis zu 10 Metern an. Über die 90-Grad-Oszillation verteilt der Ventilator die Luft im Raum, statt nur einen festen Punkt anzublasen.

Per App, Fernbedienung oder direkt am Gerät

Praktisch ist die smarte Steuerung. Der Dreo-Ventilator lässt sich direkt am Gerät, per Fernbedienung oder über die App bedienen. Damit kann man ihn beispielsweise vom Sofa oder Bett aus starten, die Geschwindigkeit ändern oder einen Timer setzen. Letzterer lässt sich auf bis zu acht Stunden einstellen.

Wermutstropfen für Apple-Nutzer: Eine HomeKit- oder Matter-Unterstützung wird in den Produktangaben nicht genannt, aber Alexa und Google Home. Der Dreo bleibt damit eher ein smarter Einzelspieler als ein vollständig ins Apple-Home integrierter Ventilator.

Schmaler Aufbau für kleine Räume

Durch die Turmform benötigt der Ventilator wenig Stellfläche und passt auch neben Schreibtisch, Bett oder Sofa. Die geschlossene Bauweise wirkt zudem unauffälliger als ein klassischer Standventilator mit großem Rotor. Wer kleine Kinder oder Haustiere im Haushalt hat, sollte das Gerät dennoch so aufstellen, dass es nicht umgestoßen werden kann.

Der Dreo Smart Tower Fan Nomad OneS wird bei Amazon in Weiß angeboten. Die Produktseite nennt 4,6 von 5 Sternen bei mehreren zehntausend Bewertungen. Wie üblich gilt bei Amazon-Angeboten: Preise können kurzfristig schwanken, vor dem Kauf sollte daher der aktuell angezeigte Betrag geprüft werden.