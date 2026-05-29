John Travoltas Regiedebüt landet auf Apple TV

Schon was am Wochenende vor? Apple TV hat mit „Nachtflug nach L.A.“ einen eher ungewöhnlichen Neuzugang im Programm. Der rund einstündige Film ist das Regiedebüt von John Travolta und basiert auf einem Kinderbuch, das der Schauspieler bereits 1997 veröffentlicht hat.

Travolta hat den Film nicht nur inszeniert, sondern auch geschrieben, produziert und als Erzähler begleitet. Die Hauptrolle spielt Clark Shotwell als junger Flugzeugfan Jeff, der mit seiner Mutter eine Reise quer durch die USA nach Hollywood antritt. Die Handlung ist in der goldenen Ära der Luftfahrt angesiedelt und setzt entsprechend stark auf Nostalgie, Zwischenstopps, Bordmahlzeiten und die Faszination des Fliegens.

Zur Besetzung gehören außerdem Kelly Eviston-Quinnett, Ella Bleu Travolta und Olga Hoffmann. Ella Bleu Travolta, die Tochter von John Travolta, spielt eine Flugbegleiterin. Apple beschreibt den Film als Reisegeschichte, in der aus einem einfachen Flug ein prägendes Abenteuer wird.

Cannes-Premiere vor Streamingstart

„Propeller One-Way Night Coach“, wie der Film im Original heißt, wurde Mitte Mai bei den Filmfestspielen in Cannes gezeigt. Travolta erhielt dort zudem überraschend eine Ehren-Palme-d’Or für sein Lebenswerk. Für Apple TV ist der Film damit ein weiterer Versuch, das eigene Filmangebot mit bekannten Namen und ungewöhnlicheren Projekten zu ergänzen.

Der Ton des Films dürfte nicht jedem gefallen. Erste Besprechungen beschreiben das Projekt als sehr persönliche und nostalgische Luftfahrt-Fantasie. Genau das macht den Titel aber auch interessant: Statt großem Blockbuster gibt es hier ein kleines Herzensprojekt eines Schauspielers, der seit Jahrzehnten als begeisterter Pilot bekannt ist.

Ein kurzer Film fürs Wochenende

Mit einer Laufzeit von rund einer Stunde eignet sich „Nachtflug nach L.A.“ eher als kurzer Wochenend-Abstecher als als großer Filmabend. Wer mit Travoltas Luftfahrtbegeisterung, Retro-Optik und leicht märchenhafter Erzählweise etwas anfangen kann, dürfte hier zumindest einen ungewöhnlichen Apple-TV-Neuzugang finden.

Der Film ist über Apple TV verfügbar. Neue Abonnenten können den Dienst weiterhin sieben Tage kostenlos testen, anschließend kostet Apple TV in Deutschland 9,99 Euro pro Monat. In den kommenden Wochen dürfte Apple den Titel vor allem als charmanten Gegenpol zu größeren Serien- und Filmstarts positionieren.