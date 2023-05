EU fordert strenge Maßnahmen gegen illegale Live-Übertragungen

Die Europäische Union spricht sich aktiv gegen illegale Übertragungen von Sport- und anderen Live-Veranstaltungen im Internet aus und hält ihre Mitglieder an, dergleichen konsequent zu bekämpfen. Besonderes Augenmerk fällt dabei neben dem Sportbereich auch auf Veranstaltungen wie Konzerte und Theateraufführungen.

Der EU-Vizepräsidentin Margrethe Vestager zufolge gefährdet die gewerbliche Piraterie in diesem Bereich die Tragfähigkeit der Kultur- und Sportwirtschaft in den Mitgliedsstaaten der Union. Vestager regt daher an, dass Online-Vermittler mit den Organisatoren von Sport- und anderen Live-Veranstaltungen sowie mit Sendeunternehmen zusammenarbeiten, um dergleichen zu bekämpfen.

Wir fordern heute die Mitgliedstaaten auf, schärfer gegen die Piraterie vorzugehen, die unserer Live-Veranstaltungswirtschaft die finanzielle Grundlage entzieht.

-Kommissar Thierry Breton, zuständig für den Binnenmarkt

Legale Angebote sollen erschwinglicher und attraktiver werden

Die Maßnahmen der EU beinhalten zunächst eine auf drei Aspekte unterteile Empfehlung, die insbesondere auch die Zusammenarbeit zwischen den zuständigen nationalen Behörden sowie zwischen Rechteinhabern und Vermittlern im Kampf gegen die unerlaubte Weiterverbreitung von Live-Veranstaltungen fördern soll. So sei eine auf dem Gesetz über digitale Dienste basierende zügige Bearbeitung von entsprechenden Meldungen wichtig. Zudem soll die Durchsetzung von Abhilfemaßnahmen vereinfacht und eine generelle Sensibilisierung zum Thema erfolgen sowie damit verbunden auch der legale Zugriff auf die offiziellen Angebote leichter verfügbar, erschwinglicher und attraktiver werden.

Die Forderung nach besser zugänglicheren und vor allem auch erschwinglicheren legalen Angeboten klingt ja ganz besonders mit Blick auf die derzeitige Fragmentierung der Livesport-Angebote in Deutschland durchaus interessant. Ob und was das Ganze bewirkt, wird sich vermutlich jedoch erst in zwei Jahren zeigen. Der EU zufolge soll die Wirkung der Empfehlung zunächst einmal überwacht und bis spätestens November 2025 dann bewertet werden. In der Folge will die EU dann über eventuell nötige zusätzliche Maßnahmen beraten.