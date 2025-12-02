Amazons Maßnahmen gegen illegale Fire-TV-Apps erreichen Deutschland

Wir haben bereits vor einem Monat darüber berichtet, dass Amazon strengere Regeln mit Blick auf die Wiedergabe von Inhalten über Fire-TV-Geräte anwendet, die gegen das Urheberrecht verstoßen. Mittlerweile haben die damit verbundenen Maßnahmen auch Deutschland erreicht. Amazon informiert auf seinen Hilfeseiten über Vorgehensweise.

Die Initiative richtet sich konkret gegen Anwendungen, mit deren Hilfe man Fire-TV-Geräte dazu verwenden kann, nicht lizenzierte Inhalte nutzen oder auf solche zugreifen. Beim Start einer solchen Anwendung wird eine entsprechende Meldung angezeigt und die betroffene App in der Folge deaktiviert. Der Schritt soll laut Amazon sowohl Kunden als auch Rechteinhaber schützen. Das Unternehmen verweist zudem darauf, dass im eigenen Appstore ein breites Angebot an legalen Inhalten verfügbar ist.

Sperrungen laut Amazon sorgfältig geprüft

Amazon erteilt keine Auskunft darüber, welche Apps konkret betroffen sind und abgeschaltet werden. Laut Amazon entscheidet ein internes Prüfverfahren über mögliche Sperrungen. Dabei würden Anwendungen identifiziert, die auf nicht lizenzierte Inhalte zugreifen oder solche bereitstellen. Wenn eine solche Nutzung festgestellt werde, informiere Fire TV die Anwender. Diese erhalten im Anschluss die Möglichkeit, die App von ihrem Gerät zu entfernen. Es ist anzunehmen, dass diese Sperrliste auch von den Rechteinhabern mit verwaltet wird.

Ausnahmen sind laut Amazon nicht vorgesehen. Der Konzern betont, dass ein einheitliches Vorgehen notwendig sei, um Risiken im Zusammenhang mit unautorisierten Inhalten zu vermeiden.

Sideloading von Streaming-Apps unterbinden

Amazon geht damit vor allem gegen die sogenannte Sideloading-Szene vor und will die Möglichkeit unterbinden, seine Fire-TV-Geräte für den illegalen Konsum von urheberrechtlich geschützten Inhalten zu verwenden. Betroffen sind sowohl Plattformen mit unautorisierten Filmen und Serien als auch Werkzeuge für den Zugriff auf geschützte Sportübertragungen.