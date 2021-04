IKEA Symfonisk: Sonos-Lautsprecher soll in Wandbild integriert sein

Wir haben erst darüber berichtet, dass IKEA mit dem Ausverkauf der ersten Symfonisk-Lautsprecher startet. Mittlerweile ist klar, dass das Möbelhaus die Kooperation mit dem Lautsprecherhersteller Sonos nicht einstellt, sondern lediglich neue Produkte im Anmarsch sind.

Mit einer neu veröffentlichten Instagram-Story machen die beiden Unternehmen deutlich, dass sie ihre Kooperation fortsetzen. Die in diesem Zusammenhang getätitge Aussage „Looks like Symfonisk“ kann man dann auch nur dahingehend deuten, dass wir in Kürze neue Lautsprechermodelle aus dieser Produktreihe sehen werden.

Dazu passen entsprechende Zulassungsdokumente bei der US-Behörde FCC, die das das Magazin The Verge durch interne Informationen ergänzt. Demnach handelt es sich hierbei um eine neue Version der gerade im Abverkauf erhältlichen Symfonisk-Tischlampe, die zum (alten) Preis von 179 Euro in den Handel kommen soll.

Wandbild mit integriertem Lautsprecher

Zusätzlich werden Sonos und IKEA dem Bericht zufolge in diesem Jahr noch ein vollständig neues Symfonisk-Produkt auf den Markt bringen, bei dem es sich offenbar um ein Wandbild mit integriertem Lautsprecher handelt. Das Projekt laufe unter dem Codenamen „Titan“ und weitere Details seien bislang nicht verfügbar. Insbesondere sei noch unklar, ob es sich hierbei um einen „Rahmen mit Lautsprecher“ für austauschbare Inhalte oder ein komplettes Bild handle.

Das Konzept der neuen Wandbild-Lautsprecher-Kombination erinnert an die von Soundwall angebotenen, allerdings recht hochpreisigen „Kunst-Lautsprecher“. Die Kooperation von IKEA und Sonos hat durchaus das Potenzial, hier preislich attraktive Alternativen zu schaffen.

Die Unternehmen IKEA und Sonos haben ihre Zusammenarbeit vor zwei Jahren angekündigt. Zu den ersten Symfonisk-Produkten zählte neben der erwähnte Tischlampe der sogenannte „Regal-WiFi-Speaker“, der in unveränderter Form auch weiterhin erhältlich sein soll und zum Preis von 99 Euro als günstiger Einstieg ins Sonos-Universum zu sehen ist.

Sonos selbst bringt diesen Monat einen neuen tragbaren Lautsprecher in den Handel. Unseren ersten Eindruck vom Sonos Roam haben wir hier festgehalten.