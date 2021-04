Disk Drill rettet verlorene Daten auf M1-Macs

Mit Disk Drill 4.3 steht nun auch die erste auf Datenrettung spezialisierte App für Apple-Prozessoren optimiert zum Download bereit. Die neue Version ist den Disk-Drill-Entwicklern zufolge in der Lage, die Systemlaufwerke von M1-Macs nativ und damit ohne Einschränkungen hinsichtlich der Effizienz und Geschwindigkeit zu durchsuchen.

Durch die Verwendung einer eigenen Kernel-Erweiterung bietet Disk Drill in Verbindung mit den entsprechenden Administrationsrechten die Möglichkeit, verlorene Daten auf allen Systemebenen wiederherzustellen. Damit sieht sich die App auf M1-Macs bislang ohne Konkurrenz. Die Anwendung hat sich bereits in der Vergangenheit als zuverlässiger Helfer bei Datenverlust erwiesen und ist in der Lage, mehr als 400 verschiedene Dateitypen zu erkennen und somit auch wiederherzustellen.

Disk Drill ist als Basisversion kostenlos zum Download und Test erhältlich. Gefundene und wiederherstellbare Dateien werden damit auch angezeigt, für die Wiederherstellung an sich ist allerdings die zu Preisen ab 91 Euro erhältliche Vollversion der App nötig.

Nutzer der Software-Flatrate Setapp können Disk Drill auch im Rahmen ihres Abonnements verwenden. Allerdings steht das Update auf die neueste Version hier bislang noch nicht zum Download bereit.