IKEA SYMFONISK: Bilderrahmen-Lautsprecher jetzt erhältlich

Die neuen Wandbild-Lautsprecher von IKEA lassen sich über WLAN in Sonos-Systeme einbinden und funktionieren dem Hersteller zufolge ebenso gut an der Wand wie auf den Boden gestellt. Der Lautsprecher kann in normalgroßen Räumen als einzige Soundquelle dienen und lässt sich außerhalb des Sonos-Universums auch über AirPlay 2 oder Spotify Connect ansteuern. Optional können auch zwei der SYMFONISK-Rahmen als Stereoset gekoppelt werden. IKEA verspricht, den Funktionsumfang des Lautsprechers durch Software-Updates stetig zu erweitern.

IKEA bietet die 41 auf 57 Zentimeter großen Wandbilder in den Varianten Weiß und Schwarz zum Preis von 179 Euro an. Wer mit den schlichten Basismotiven nicht zufrieden ist, kann aus derzeit zehn erhältlichen alternativen Paneel-Designs wählen, die zum Preis von jeweils 30 Euro separat von IKEA angeboten werden.

Die Bilderrahmen-Lautsprecher SYMFONISK lassen sich jetzt bei IKEA bestellen . Wir haben das neueste in Kooperation mit den Audiospezialisten von Sonos entstandene Produkt des Einrichtungshauses bereits in der vergangenen Woche vorgestellt .

