IKEA: Monitorhalter ELLOVEN und Shortcut-Buttons für TRÅDFRI verfügbar

Bezüglich der zum Wochenende gesichteten ÅSKVÄDER-Steckdosen liegt uns inzwischen eine Rückmeldung von IKEA Deutschland vor. Momentan, so ein Sprecher des schwedischen Einrichtungshauses, könne man noch nicht absehen, ob und zu welchem Zeitpunkt man die Auf-Putz-Steckdosen auch bei IKEA Deutschland in den Verkauf aufnehmen werde.

Mit Blick auf den Steckdosen-Standard VDE0620-1 haben einzelne ifun.de-Leser zwar bereits abgewunken, wir lassen uns aber gerne überraschen und warten einfach ab.

Monitorhalter ELLOVEN

Nicht mehr gewartet werden muss hingegen auf den Monitor-Ständer ELLOVEN, den IKEA jetzt neu in das Büro-Programm aufgenommen hat. Der Monitorhalter kostet mit 24,99 Euro nur unwesentlich mehr als SIGFINN, besitzt dafür aber eine Aufbewahrungsschublade, die über der Tastatur noch Platz für Kleinkram und die üblichen Büro-Accessoires lässt.

Knapp drei Kilo schwer verspricht der Schreibtisch-Aufsteller Nacken und Schultern durch die „richtige Monitorhöhe“ zu entlasten. ELLOVEN setzt auf eine Schublade aus Bambus und ein Gestell aus Stahl und misst 26 cm x 10 cm x 47 cm. Kein Multitalent wie die iMac-Ständer von Satechi, dafür aber auch keine 90 Euro teuer.

Shortcut-Buttons für TRÅDFRI

Ebenfalls erst kurze Zeit bei IKEA verfügbar sind die neue Shortcut-Buttons für die kürzlich generalüberholte TRÅDFRI-App, über die alle Smart-Home-Produkte IKEAs gesteuert werden und die sich ihrerseits um die HomeKit-Integration von Lampen, Rollos und Lautsprechern kümmert.

Die Shortcut-Buttons kosten 6 Euro pro Stück uns setzten zum Einsatz eine TRÅDFRI-Gateway im Heimnetzwerk voraus. Einmal eingerichtet, aktivieren die Shortcut-Buttons beliebige Szenen, die ihr in der IKEA Home Smart-App erstellt habt. Mit den Szenen hat IKEA kürzlich die so genannten Stimmungen ersetzt und bietet die Möglichkeit an, mehrere TRÅDFRI-Geräte so gleichzeitig in einen definierten Zustand zu versetzen.