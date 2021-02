Enpass unterstützt 2FA-Logins und Entsperren mit Apple Watch

Der Passwort-Manager Enpass kommt mit nennenswerten Verbesserungen für seine Desktop-App. Unter anderem können Mac-Besitzer die Software jetzt auch mit ihrer Apple Watch entsperren, darüber hinaus bietet die Anwendung umfassende Unterstützung für Zwei-Faktor-Authentifizierung.

In der neuesten Version 6.6.0 zeigt Enpass auf dem Desktop die Möglichkeit der Absicherung per Zwei-Faktor-Authentifizierung für kompatible Logins an. Begleitend dazu kann die Anwendung auch gleich anstelle einer separaten Authentifizierungs-App zum Generieren der für eine 2FA-Anmeldung benötigten Sicherheitscodes genutzt werden.

Wer einen Mac ohne Touch-ID-Sensor aber stattdessen eine Apple Watch besitzt, wird sich über die neue Möglichkeit freuen, den Rechner anstelle einer Passwort-Eingabe über die Uhr zu entsperren. Diese und verschiedene weitere kleinere Erweiterungen und Verbesserungen finden sich auf der von den Enpass-Entwicklern veröffentlichten Liste mit den Neuerungen in Enpass 6.6.0.

Enpass lässt sich im Basisumfang auch kostenlos nutzen. Ein Teil der mit dem aktuellen Update hinzugekommenen Funktionen erfordert allerdings eine kostenpflichtige Pro-Version, diese ist wahlweise als Abo oder als Einmalkauf erhältlich.

Enpass kann im Vergleich zu einem Teil der Konkurrenz dadurch punkten, dass die Entwickler selbst keine Nutzerdaten speichern wollen, sondern wenn gewünscht die Synchronisation der persönlichen Tresore über Dienste wie iCloud, Dropbox, Google Drive, OneDrive und WebDAV unterstützen.