IKEA: Deckenleuchte OSVALLA erweitert TRÅDFRI-Portfolio

Nach Ausgabe des neuen Katalog scheint das schwedische Einrichtungshaus IKEA nun wieder eine neue Lust an den hauseigenen Home Smart-Produkten entdeckt zu haben.

Nachdem die Schweden erst vor wenigen Tagen mit dem Vertrieb ihres HomeKit-kompatiblen Zwischenstecker begonnen haben, bietet sich mit OSVALLA nun eine neue LED-Deckenleuchte im Online-Shop der Köttbullar-Verkäufer an.

Die Kreisrunde, 29 Zentimeter große Deckenlampe enthält eingebaute LED-Lampen, hört auf die Modellkennung T2011 und wird von IKEA für 29,23 Euro verkauft.

Kompatible mit dem restlichen TRÅDFRI-Portfolio, lässt sich die Lampe über die TRÅDFRI Gateway in das eigene HomeKit-Setup einbinden. Die dafür notwendige TRÅDFRI-Fernbedienung ist jedoch nicht im Lieferumfang der OSVALLA-Deckenleuchte inkludiert sondern muss zum Standardpreis von 9,75 Euro zusätzlich erworben werden.

IKEA listet den Neuzugang des TRÅDFRI-Portfolio auch als online lieferbar und führt die neue Lampe unter der Produktkennziffer 504.759.15.

Die IKEA-Steckdose ist erst seit dem 25. August in Deutschland erhältlich und lässt sich seit dem 31. August auch online bestellen. Seitdem bietet das Einrichtungshaus die günstigste HomeKit-Steckdose in Deutschland an, deren Markteinführung eigentlich bereits vor zwei Jahren anstehen sollte, hierzulande jedoch mehrfach durch den Zulassungsprozess verzögert wurde.

Nun lassen sich sowohl die Steckdose als auch die neue Deckenleuchte in den deutschen IKEA-Filialen erwerben und mit der TRÅDFRI Gateway, die ihrerseits erst kürzlich im Preis gesenkt wurde, in Apples Home-Anwendung einbinden. Bei der Online-Bestellung ist allerdings zu beachten: Für eine Paketlieferung innerhalb Deutschlands veranschlagt IKEA pauschale Lieferkosten von 4,78 Euro.