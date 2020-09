Meross HomeKit-Steckdosenleiste startet in Deutschland

Mit der Meross Smart Steckdosenleiste startet eine weitere Mehrfachsteckdose mit HomeKit-Unterstützung in den deutschen Markt. Die Steckdosenleiste kann zum Preis von 40,99 Euro bestellt und soll vom 20. September an ausgeliefert werden.

Die neue HomeKit-Steckdose verbindet sich über WLAN und bietet drei integrierte Schuko-Steckdosen sowie vier USB-Ladeanschlüsse. Das integrierte Anschlusskabel ist 180 cm lang.

Wir haben das Gerät noch nicht in den Händen gehabt, aber wie es aussieht, lassen sich die integrierten Steckdosen manuell nur gemeinsam über den integrierten Hauptschalter mit Kontroll-LED schalten. Mehr Möglichkeiten bieten sich per Siri oder App. In HomeKit dürften die drei abgewinkelt platzierten 230-Volt-Steckplätze jeweils einzeln schaltbar sein, über die App des Herstellers lassen sich der Beschreibung zufolge zusätzlich auch die USB-Anschlüsse gemeinsam schalten.

Eine ausführliche Besprechung liefern wir bei Verfügbarkeit der Steckdose nach. Die Meross Smart Steckdosenleiste tritt in Konkurrenz zu den üblicherweise jeweils 10 Euro teurer angebotenen HomeKit-Steckdosenleisten von Koogeek und VOCOlinc. Letztere verzichtet auf die USB-Anschlüsse und bietet stattdessen vier Standard-Steckplätze, wir haben die VOCOlinc VP2 hier ausführlich vorgestellt.