IINA für macOS: VLC-Alternative in neuer Version

Auf ifun.de bereits zum Start der Alpha-Phase im Januar 2017 vorgestellt, hat sich der freie Mac-Videoplayer IINA seitdem prächtig entwickelt.

Das Open-Source-Projekt, das mit einer modernen Benutzeroberfläche und einer motivierten Entwickler-Community punktet, stellt seine Freeware-Applikation inzwischen mit einer deutschen Lokalisierung zum Download bereit, hat alle wichtigen VLC-Tastaturkurzbefehle integriert und Anfang des vergangenen Jahres zudem seine Betaphase verlassen – seitdem befindet sich IINA im normalen Verfügbarkeitsmodus.

Die komplett in Swift geschriebene Anwendung, deren Konfigurationsoptionen inzwischen fast so umfangreich wie die des VLC-Players geworden sind, unterstützt die Touch Bar aktueller MacBooks, kann Playlisten verwalten, Kapitel anzeigen und seine Bild-Parameter in Echtzeit modifizieren.

Das nun freigegebene Update auf Version 1.0.7 behebt etliche Fehler, verbessert den Musikmodus und vereinfacht die Verwaltung von Wiedergabelisten.

Neu in Version 1.0.7

Eine Option hinzugefügt, um die erste Maus zu akzeptieren oder nicht (#2332)

Unterstützung der katalanischen Sprache

Fügt einen Entfernen-Button in der Wiedergabeliste hinzu, um einzelne Elemente der Wiedergabeliste zu entfernen.

Der Musikmodus unterstützt jetzt Maus-Scroll-Steuerelemente (#2157)

Behoben: Das Screenshot-Format kann nicht ausgewählt werden (#2642)

Fehlerbehebungen

Absturz beim Scrollen in der Wiedergabeliste mit zu vielen Elementen behoben (#2745)

Absturz beim Einstellen der bevorzugten Audio-/Sub-Sprachen behoben (#2806)

Ein Absturz beim Versuch, einen Screenshot ohne Videospur zu machen, wurde behoben (#2924)

Absturz beim Beenden der App im Musikmodus behoben

Fixierte OSC verschwindet manchmal nicht (#2750)

Eine mögliche Endlosschleife beim Abgleich von Untertiteln wurde behoben (#2531)

Es wurde ein Frame des zuletzt abgespielten Videos korrigiert, der manchmal im Fenster verblieb (#2197 usw.)

Die Suche in der Berührungsleiste setzt die Wiedergabe nicht mehr fort, wenn das Video vor der Suche nicht abgespielt wurde (#2767)

Es wurde ein Problem behoben, das die Aktivierung gespeicherter Audiofilter verhindert (#2729) und den Benutzer nicht auffordert, die Hardware-Dekodierung abzuschalten, wenn ein Audiofilter aktiviert wird (#2731).

Problem behoben, bei dem das Fenster auf den fokussierten Bildschirm springt, wenn die wiedergegebene Datei geändert wird (#2749)

Verschiedene Probleme bezüglich der Fenstergröße im Musikmodus behoben (#2771)

Korrigierter schneller Vorlauf, der nicht anhält, wenn er durch die Menü-Aktion angehalten wird

Der Mini-Player verhält sich jetzt mehr wie der Hauptplayer (z.B. aktualisiert das „jetzt spielende“ Widget korrekt) (#2772)

Behoben: Das PIP-Fenster kann nicht geschlossen und im Hauptfenster wiederhergestellt werden (#2804, #2917)

Mehrere Rendering-Fehler im PIP-Fenster behoben

Das Safari-Plugin berücksichtigte die Einstellung „Medien in neuem Fenster öffnen“ nicht

Verbesserungen

Refactors-Code, der sich auf das Player-Fenster bezog und mehrere unkorrekte Verhaltensweisen im Zusammenhang mit der anfänglichen Fensterposition und den Größen-/Fenstergrößenänderungseinstellungen korrigierte.

Verbessert die Leistung beim Löschen von Historien (#2722)

Lassen Sie die meisten Eingabefelder kontinuierlich ihren Wert aktualisieren (#2716)

Aus Konsistenzgründen springt ein Einfachklick auf ein Kapitel nicht mehr zu dem Kapitel; es erfordert jetzt einen Doppelklick (#2734)

Online-Untertitel zum Herunterladen doppelklicken (#2706)

Änderte den Standard-Online-Untertitelanbieter in OpenSubtitles

Das OSD wird nicht mehr bei Kapitelwechsel angezeigt, weitere Anpassungen des OSD werden in v1.1.0 verfügbar sein.

IINA kann sich jetzt die Position des Inspektoren-Panels merken, anstatt immer ganz rechts zu zeigen.

Das Begrüßungsfenster zeigt jetzt einen vertikalen Scroller in der Verlaufstabelle (#2715)

Verbesserungen