IINA: Großes Update für den freien Mac-Videoplayer

Die neue Version 1.3.2 der IINA-Applikation ist 80 Megabyte groß und steht auf dem Code-Portal GitHub zum gänzlich kostenfreien Download bereit. Wir empfehlen euch IINA eine Weile lange als Standard-App für Videos, einzusetzen und diese exklusiv an Stelle des VLC-Mediaplayers zu nutzen. Bewertet die Alternative dann erst in einem Monat.

Über ein Jahr ist inzwischen vergangen, seitdem die kostenfrei erhältliche IINA-Applikation in Version 1.3 zum Download freigegeben wurde. Jetzt steht die freie Konkurrenz des VLC-Videoplayers in Version 1.3.2 zum Download bereit – im laufenden Jahr, das erste Update überhaupt.

