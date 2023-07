Das Spiel bedient sich unübersehbarer Anleihen an die „Monkey Island“-Reihe und könnte vielleicht gerade deswegen auf Interesse stoßen. Zudem steht eine Demo-Version des klassischen Point-and-Click-Adventures als Download für Mac, Windows und Linux zur Verfügung, was Interessenten sicherlich dabei unterstützt, sich ein eigenes Urteil über dein im Rahmen der Einführungskampagne ab 15 Euro erhältlichen Titel zu bilden. Im Wesentlichen dreht sich hier alles darum, den verschwundenen Kater „Mr. Fumbleclaw“ wiederzufinden.

Dazu passend dann auch noch der kurze Hinweis auf die vom deutschen Entwickler Axel Friedrich gestartete Kickstarter-Kampagne für sein Spiel „ Scott Whiskers: The Search of Mr. Fumbleclaw “.

Mit Blick auf die von den Entwicklern Devolver Digital angekündigte Verfügbarkeit von „Return to Monkey Island“ für das iPhone und iPad gibt es die positive Nachricht, dass das Spiel auf In-App-Käufe verzichtet und als klassische Kauf-App für 9,99 Euro erhältlich sein wird. Wer den Start nicht verpassen will, kann die App bereits jetzt im Apple App Store vorbestellen .

Für die Fans von Point-and-Click-Adventures und hier allem voran den „Monkey Island“-Titeln stehen für diesen Monat gleich zwei interessante Neuzugänge auf dem Plan. Allem vor steht bei uns natürlich die für den 27. Juli angekündigte Veröffentlichung der iOS-Version von „Return to Monkey Island“ im Kalender. Darüber hinaus steht für den 20. Juli die Einbindung von „The Legend of Monkey Island“ als Crossover-Erweiterung für das allerdings nur für Windows und die Xbox verfügbare Adventure „Sea of Thieves“ an.

Ableger wird auch in "Sea of Thieves" integriert „Return to Monkey Island“ kommt noch diesen Monat für iOS-Geräte

