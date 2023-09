iCloud-Sprachmemos zeigen möglicherweise Datum anstelle des Titels an

Apple hat in diesem Jahr in Sachen Datenschutz ohnehin nochmal deutlich nachgebessert. So ist es seit dem Frühjahr auch möglich, den sogenannten „ erweiterten Datenschutz für iCloud “ und damit eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung für in der iCloud gespeicherte Daten wie Backups, Fotos, iCloud Drive, Notizen und auch die Sprachmemos zu aktivieren.

Die Änderung soll die Privatsphäre der Apple-Nutzer zusätzlich schützen, indem Unbefugten nicht mehr nur der Zugriff auf die Sprachaufnahmen selbst, sondern auch auf deren unter Umständen aussagekräftigen Titel verweigert wird. Apple zufolge werden die damit zusammenhängenden Daten bei der Übertragung verschlüsselt und in einem verschlüsselten Format in der iCloud gespeichert.

Im Zusammenhang mit den diese und nächste Woche von Apple ausgegebenen neuen Betriebssystemen wird auch die Verschlüsselung von in der iCloud gespeicherten Sprachmemos erweitert. Bislang wurde hier nur jeweils der Inhalt der Sprachaufzeichnungen, also die Aufnahmen selbst verschlüsselt. Mit iOS 17, iPadOS 17 und macOS Sonoma wird fortan zusätzlich auch der Titel der Sprachmemos verschlüsselt.

