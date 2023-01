Apples „Erweiterter Datenschutz für iCloud“ kommt nach Deutschland

Wir gehen davon aus, dass Apple die jetzt in ihrer finalen Testversion bereitstehenden Updates für die Betriebssysteme seiner Macs und Mobilgeräte in der kommenden Woche freigibt und damit verbunden den offiziellen Startschuss für die neue Funktion gibt.

Alternativ oder ergänzend zu diesem Wiederherstellungsschlüssel bietet auch die Möglichkeit, einen Kontakt für die Account-Wiederherstellung zu bestimmen. Diese Person hat zwar keine Möglichkeit, an die Daten an sich zu gelangen (ist also nicht mit einem Nachlasskontakt zu verwechseln), kann aber quasi als „menschlicher Zwei-Faktor-Code“ eine Authentifizierung ermöglichen.

Mit dem „Erweiterten Datenschutz für iCloud“ kommt Apple endlich den langjährigen Forderungen nach, eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung für iCloud-Backups zu ermöglichen. Darüber hinaus lassen sich damit auch in der iCloud gespeicherte Fotos, Notizen, Erinnerungen, Sprachmemos, Safari-Lesezeichen, Siri-Kurzbefehle, Wallet-Karten und die auf iCloud Drive gespeicherten Inhalte so verschlüsseln, dass sie auch im „Notfall“ nicht mehr von Apple eingesehen werden können.

