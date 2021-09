iCloud-Speicher bei Gerätewechsel vorübergehend kostenlos erweiterbar

Wenn euch die von Apple angesetzten drei Wochen nicht reichen, könnt ihr den temporären iCloud-Speicher um weitere 21 Tage verlängern. Geht dafür vor Ablauf der initialen Frist in die Einstellungen und tippt dort auf die Option „Mein Backup länger aufheben“. Solltet ihr darüber hinaus noch weitere Zeit benötigen, müsst ihr euch mit diesem Anliegen an den Apple Support wenden.

In den Einstellungen des iOS-Geräts heißt der ehemals „Zurücksetzen“ genannte Menüpunkt jetzt „Gerät übertragen/zurücksetzen“. Mithilfe dieser Funktion wird zunächst sicher gestellt, dass der iCloud-Backup aktiviert ist. Zudem überprüft Apple damit verbunden den benötigten Speicherplatz und weist wenn hier nicht ausreichend Platz vorhanden ist darauf hin, dass man für die Datenübertragung temporär erweiterten Speicherplatz in der iCloud erhält.

