iCloud: Kurzfristig mehr Gratis-Speicher für neue Geräte

In dem Abo-Dienst Apple One , der den Zugriff auf Apple Music, Apple TV+ und Apple Arcade zum Pauschalpreis anbietet sind 50 GB iCloud-Speicher enthalten.

Laut Apple sollen Kunden die Speicherausnahme bis zu drei Wochen lang kostenlos beanspruchen können. iCloud stellt in dieser Zeit so viel Speicherplatz zur Verfügung, dass eine temporäre Sicherung aller Apps, der persönlichen Daten und Einstellungen möglich ist. Wurden diese auf das neue Gerät übertragen, verfällt der temporär kostenlos angebotene Cloud-Speicher wieder.

Abgesehen von den vielfältigen Neuerungen, die Apple mit der Bereitstellung von iCloud+ im Herbst ausrollen wird, kommen auch jene Anwender und Anwenderinnen in den Genuss einer iCloud-Aufwertung, die bislang noch keine monatlichen Gebühren für den auf 50 GB, 200 GB oder 2 TB erweiterten Speicherplatz an Apple entrichten.

Insert

You are going to send email to