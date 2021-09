iCloud+: HomeKit Secure Video jetzt auch im kleinsten Speicherplan

Wenn ihr also über eine oder mehrere mit HomeKit Secure Video kompatible Kameras verfügt, lohnt sich ein Ausflug in die Kameraeinstellungen. Zum einen könnt ihr die Funktion „Streamen & Aufnahme erlauben“ jetzt auch schon mit einer Kamera nutzen, sobald ihr den günstigsten iCloud-Speicherplan abonniert. Ab dem mittleren 200-GB-Plan lassen sich nun sogar mehrere Kameras so einrichten, dass sie nicht nur per Livestream erreichbar sind, sondern erkannte Aktivitäten auch aufzeichnen und für den späteren Abruf bereithalten.

Über iCloud+-Funktionen wie „E-Mail-Adresse verbergen“ und „Eigene E-Mail-Domain“ haben wir bereits berichtet. Mit den neuesten Apple-Updates stehen nun auch die erweiterten Funktionen hinsichtlich von HomeKit Secure Video zur Verfügung. Fortan ist im günstigsten iCloud-Speicherplan bereits die Unterstützung für eine Kamera enthalten, der 200-GB-Speicherplan kann jetzt bis zu fünf Kameras vollumfänglich erwalten und mit dem großen iCloud-Abo zu 9,99 Euro kann man Kameras in unbegrenzter Zahl ohne Einschränkungen verwenden. Apple schafft damit die bisherige Obergrenze ab und macht gleichzeitig den Einstieg in HomeKit Secure Video attraktiver.

