iCloud-Kalender: Zusätzliche Feiertagskalender aktivieren

Standardmäßig wird auf dem Mac nur jener Feiertagskalender angezeigt, der zu der in den Systemeinstellungen festgelegten Region passt. Die Option „Feiertagskalender anzeigen“ in den Einstellungen der Kalender-App bezieht sich sich dann auch ausschließlich auf diesen Kalender.

In der Vergangenheit war es so umständlich, zusätzliche Feiertagskalender zu Apples Kalender-App hinzuzufügen, dass wir dafür extra einen erklärenden Artikel veröffentlicht haben. Mittlerweile steht diese Option standardmäßig und einfach erreichbar zur Verfügung. Aber da man die Menüs der Kalender-App eher selten nach neuen Funktionen durchkämmt, wollen wir kurz auf die Funktion „Neuer Feiertagskalender“ hinweisen.

Insert

You are going to send email to