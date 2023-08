iOS 17, macOS Sonoma & Co.: Testversion 5 für Entwickler verfügbar

Es ist nicht davon auszugehen, dass sich im Zusammenhang mit den nunmehr fünften Testversionen der kommenden Betriebssysteme großartige Neuerungen zeigen. Apple dürfte vielmehr auf Feinschliff und letzte Fehlerbehebungen bedacht sein. Wenn alles nach Plan läuft, können wir bereits in sechs Wochen mit der offiziellen Freigabe von iOS 17, macOS Sonoma & Co. rechnen.

Die Vorbereitungen für die großen Herbst-Updates von Apple gehen in die nächste Runde. Das Unternehmen hat die nunmehr fünften Vorabversionen seiner neuen Betriebssysteme für Entwickler bereitgestellt. Teilnehmer an Apples öffentlichem Beta-Programm dürfen in der kommenden Woche mit dem nächsten Update rechnen.

