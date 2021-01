Im Set für 79 Euro: AirPods Max Ohrpolster im Einzelverkauf

Apple hat damit begonnen die magnetisch haftenden Ohrpolster der 612 Euro teuren Edelkopfhörer AirPods Max zum Einzelkauf anzubieten. Ein Paar der in fünf Farben erhältlichen Ersatzpolster schlägt mit 79 Euro zu Buche und lässt sich nun direkt bestellen.

Als Apple die Austausch-Ohrpolster Anfang Dezember erstmals im eigenen Online-Shop listete, wurden diese noch durch die Bank weg als „Derzeit nicht verfügbar“ gekennzeichnet, zudem fehlten auf den jeweiligen Produktseiten voraussichtliche Liefertermine sowie der geplante Bestellstart.

Wie auch die AirPods Max selbst stehen die Ohrpolster in den Farbvarianten Silber, Schwarz, Grün, Sky Blau und Rot zur Verfügung. Neben dem Tausch verschlissener Ohrpolster ermöglicht Apples neues Accessoire-Angebot auch den eigenen Kopfhörer mit Farbkombinationen ein Stück weit zu individualisieren.

Laut Apple sollen die AirPods Max Ohrpolster bei heutiger Bestellung bereits am Samstag ausgeliefert werden (in Berlin berechnet Apple für die Samstagszustellung 10 Euro) und landen bei Auswahl der kostenlosen Lieferung am 1. Februar auf der Fußmatte vor der Wohnungseingangstür.

Weiterhin lange Kopfhörer-Wartezeiten

Die Nachfrage nach den neuen Ohrpolstern dürfte jedoch überschaubar ausfallen. So warten viele Anwender derzeit noch immer darauf, dass die Kopfhörer selbst zugestellt werden.

Doch diese kämpfen nach wie vor mit nicht unerheblichen Lieferverzögerungen. Das schwarze Modell ist so stark vergriffen, dass Apple auch bei Bestellungen ohne Gravur weiterhin Liefer-Wartezeiten bis Ende Februar prognostiziert. Der Paketbote würde bei einer heutigen Bestellung frühestens am 26. Februar und spätestens am 5. März an eurer Tür klingeln.

Laut Apple sind die Ohrpolster von einem speziell entwickelten Netz­gewebe umgeben, das für ein „weiches, kissen­artiges Trage­gefühl“ beim Hören sorgen soll.