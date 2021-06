HomePod: Mehrbenutzermodus und Lossless noch in diesem Jahr

Mit Blick auf den HomePod mini hat Apple für dieses Jahr eine Reihe von Neuerungen und Funktionserweiterungen versprochen. Auf einen Teil davon warten Besitzer der Apple-Lautsprecher schon geraume Zeit, so beispielsweise der dann laut Apple endlich verfügbare Mehrbenutzermodus.

Der HomePod-Mehrbenutzermodus basiert auf der Fähigkeit des Geräts, unterschiedliche Familienmitglieder an ihren Stimmen zu erkennen. Während diese Funktion in den USA mittlerweile seit fast zwei Jahren verfügbar ist, warten wir hierzulande immer noch auf deren Einführung. Wir haben bereits über den Ärger einiger Nutzer in diesem Zusammenhang berichtet, wurde die Funktion von Apple doch teils so beworben, als sei sich auch hierzulande schon verfügbar.

In diesem Jahr soll die Stimmerkennung und damit der Mehrbenutzer nun endlich auch in Deutschland verfügbar werden. Apple hat – allerdings noch ohne konkreten Termin – angekündigt, die Funktion vor Jahresende in allen Ländern anzubieten, in denen der HomePod mini verkauft wird.

Siri auf dem HomePod und dem HomePod mini kann mehrere Stimmen erkennen, sodass jetzt jeder in deinem Zuhause Musik genießen kann, die auf sein Geschmacksprofil zugeschnitten ist, auf seine eigenen Wiedergabelisten zugreifen kann, persönliche Anfragen verwenden kann und vieles mehr.

Standardlautsprecher für Apple TV und Lossless-Wiedergabe

Im Herbst will Apple zudem die Möglichkeit nachliefern, den HomePod mini als Standardlautsprecher für Apple TV zu verwenden. Diese Funktion steht bislang nur für den großen HomePod zur Verfügung. Auch die Sprachsteuerung von Apple TV soll im Herbst verbessert werden. Ähnlich wie bereits im Zusammenspiel von Amazon Echo und Fire TV möglich, sollen Apple-Kunden dann die Wiedergabe von Inhalten über Apple TV durch HomePod-Sprachbefehle wie beispielsweise „Hey Siri, spiele die letzte Episode von Ted Lasso“ starten können.

Apple hat im Rahmen der Präsentation der kommenden Betriebssysteme darüber hinaus einmal mehr betont, dass der HomePod mini künftig in der Lage sein wird, verlustfrei komprimierte Musik über Apple Music wiederzugeben. Wir haben bereits auf das Fehlen dieser Option hingewiesen, Apple will hier allerdings weiterhin kein konkretes Datum für die Erweiterung nennen, sondern beschränkt sich bei der Ankündigung für „später in diesem Jahr“. Apple Music Lossless ist seit heute für Abonnenten von Apples Musikdienst verfügbar.