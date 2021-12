ICE Buddy bringt Echtzeit-Zuginformationen in die Mac-Menüleiste

‎ICE Buddy for your Menu Bar

ICE Buddy ist wie gesagt kostenlos erhältlich und liegt aktuell in Version 1.1 vor. In den Einstellungen der App habt ihr die Möglichkeit festzulegen, ob die Anwendung direkt bei Anmeldung automatisch gestartet wird oder ihr die App jeweils manuell öffnet, wenn ihr mit dem ICE unterwegs seid.

Optional bietet die App zudem in der neuesten Version die Möglichkeit, sich rechtzeitig an den bevorstehenden Ausstieg erinnern zu lassen. Auch wurdenn eine Kartenübersicht der Fahrtstrecke sowie die Möglichkeit zur Anzeige der aktuellen Internet-Verbindungsqualität beim Zugriff über das WLAN-System des Zuges hinzugefügt.

Zu den von ICE Buddy angezeigten Echtzeit-Daten gehören die aktuelle Geschwindigkeit des Zuges ebenso wie die nächsten Haltepunkte inklusive eventuellen Verspätungszeiten und dem Ankunftsgleis. Dank der vom Zug übermittelten Daten zum ICE-Typ zeigt die App auch stets das korrekte Symbol zum jeweiligen Zug an, unterstützt werden hier alle Baureihen vom ICE 1 bis zum ICE 4. Ein Teil der Informationen wird über ein Ausklappmenü eingeblendet, die aktuelle Geschwindigkeit des Zuges kann man beispielsweise auch direkt in der Menüleiste anzeigen lassen.

