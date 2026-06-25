Die App HyperSwitcher richtet sich an Mac-Nutzer, die gerne mit der Tastatur arbeiten und ihre Produktivität weiter steigern wollen. Die Anwendung soll den Wechsel zwischen Programmen und ihren Fenstern beschleunigen, indem sie feste Tastenkürzel für häufig genutzte Anwendungen bereitstellt.

Standardmäßig kann man unter macOS mit der Tastenkombination Befehl-Tab schnell zwischen den Programmen wechseln. Hier werden allerdings stets alle geöffneten Programme angezeigt. Zudem richtet sich die Reihenfolge der Symbole danach, welche Anwendungen zuletzt verwendet wurden.

Feste Tastenkürzel für Lieblings-Apps

HyperSwitcher sorgt dafür, dass man die am häufigsten genutzten Programme stets durch ein und dieselbe Tastenkombination erreicht. Als Grundlage hierfür dient eine sogenannte Hyper-Taste, zu der in der Regel die Feststelltaste umfunktioniert wird. Den gewünschten Anwendungen lässt sich dann ein eigener Buchstabe zuweisen, der ergänzend zu der Hyper-Taste gedrückt wird. Ein Tastendruck öffnet die gewünschte App und durch erneutes Drücken der Zusatztaste kann man durch deren geöffnete Fenster wechseln.

Neben dem Wechsel zwischen Anwendungen bietet HyperSwitcher Funktionen zur Fensterverwaltung. Diese lassen sich mithilfe der Pfeiltasten in vordefinierte Bildschirmbereiche verschieben und anordnen. HyperSwitcher kann darüber hinaus minimierte Fenster wiederherstellen und Anwendungen ohne geöffnetes Fenster dazu veranlassen, ein neues Fenster zu öffnen. Auch der Einsatz mit mehreren Monitoren wird unterstützt. Dabei reagiert die App stets auf dem Bildschirm, auf dem sich der Mauszeiger befindet.

Abgespeckte Version kostenlos

HyperSwitcher setzt macOS 26 oder neuer voraus. Die kostenlose Version erlaubt die Vergabe von bis zu vier App-Kurzbefehlen und bietet einen eingeschränkten Zugriff auf die Layout-Funktionen. Die Pro-Version kostet einmalig 5,99 US-Dollar und schaltet sämtliche Funktionen für bis zu drei Geräte frei.