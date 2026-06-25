Wenn es um Sicherheitskameras geht, ist Eufy für uns mittlerweile die erste Wahl. Die Anker-Tochter liefert nicht nur sehr gute Qualität, sondern hält sich bislang auch strikt an das Versprechen, dass sich die Geräte in vollem Umfang ohne Abonnement nutzen lassen.

Das Eufy-Portfolio in diesem Bereich ist mittlerweile schon etwas unübersichtlich geworden. Der Hersteller deckt die komplette Bandbreite von der kleinen Baby-Cam bis zu umfangreichen Überwachungssystemen ab. Im Rahmen der Prime-Tage von Amazon gibt es momentan zahlreiche Produkte aus dem Kamerasortiment von Eufy mit deutlichem Preisnachlass.

C35 im Set zum Bestpreis

Zu unseren Favoriten zählt das „kleine“ Kamerasystem C35 von Eufy. Hier bekommt man als Prime-Angebot ein Set mit zwei Kameras und der HomeBase Mini zum bisherigen Bestpreis von 109 Euro.

Trotz ihrer kompakten Bauweise liefern die Kameras bei Tag und Nacht ein sehr gutes Bild. Die Geräte können magnetisch oder mit einer Halterung befestigt werden. Dank der mitgelieferten HomeBase Mini ist eine lokale Speicherung der Aufnahmen möglich. Der Akku der Kameras muss lediglich ein bis zweimal im Jahr geladen werden.

Wenn zwei Kameras nicht reichen, gibt es für 169 Euro ein Set mit vier C35 und der HomeBase Mini im Rahmen der Prime-Angebote. Ursprünglich war der Preis hierfür mal mit 379 Euro angesetzt. Die Kameras sind wahlweise in Weiß oder in Schwarz erhältlich.

Autarke 4G-Kamera mit Solarpanel

Ebenfalls aus eigener Erfahrung heraus können wir die Eufy S330 4G empfehlen. Die aktuell für 179 Euro erhältliche Kamera arbeitet nahezu autark. Die Netzwerkverbindung läuft über 4G und für die Stromversorgung reicht das mitgelieferte Solarpanel bei einigermaßen vernünftiger Ausrichtung zumindest im Sommer aus.

Bei uns läuft die Eufy S330 4G mit einer Pluskarte der Telekom. Dabei ist der Datenverbrauch des Geräts überraschend niedrig. Auch wenn das Überwachungsbild mal häufiger aufgerufen wurde, sind wir nie über zwei Gigabyte im Monat gekommen.

EufyCam S4 mit Doppelkamera

Nummer drei in der Liste unserer Kameratipps ist mit der EufyCam S4 eines der Topmodelle von Eufy. Das Modell kombiniert zwei Kameras in einem Gehäuse.

Das obere Modul erfasst einen fest eingestellten Blickwinkel von 130 Grad und zeichnet maximal in 4K-Auflösung auf. Ergänzend dazu verfügt die EufyCam S4 über eine 2K-Bulletkamera, die sich rundum drehen lässt und optional erfasste Ziele auch automatisch verfolgen und heranzoomen kann. Ein mitgeliefertes Solarpanel versorgt die Kamera bei guter Platzierung das ganze Jahr über mit Strom.

Die EufyCam S4 ist momentan für 279 Euro erhältlich. Die offizielle Preisempfehlung für die Kamera liegt bei 349 Euro.