HuggingChat für macOS startet: Verschiedene KI-Modelle auf dem Mac

Das US-amerikanische Unternehmen Hugging Face hat damit begonnen eine öffentliche Betaversion von „HuggingChat für macOS“ zu verteilen, eine neue KI-Chat-Applikation für Mac-Nutzer. Die Software soll es ermöglichen, verschiedene Sprachmodelle, darunter Metas Llama und weitere Open-Source-Modelle, direkt auf dem Desktop zu nutzen. HuggingChat macOS richtet sich an Anwender, die auf einfache Weise mit KI-Modellen interagieren möchten und daran interessiert sind die KI-Modelle lokale auszuführen.

Excited to release HuggingChat 💬 – a native macOS app that brings powerful open-source language models straight to your desktop – with markdown support, web browsing, code syntax highlighting and much more! pic.twitter.com/PdC11WUzEp

— Cyril Zakka, MD (@cyrilzakka) September 24, 2024