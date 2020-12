HP bringt Instant-Ink-Gratistarif für Bestandskunden zurück

Wir haben gute Nachrichten für die Nutzer der Instant-Ink-Tarife von HP. Wer den alten Gratistarif genutzt hat, kann diesen auch in Zukunft kostenlos weiterführen.

Anfang November haben wir darüber berichtet, dass HP die Preisgestaltung der Instant-Ink-Tarife überarbeitet hat und den kostenlosen Druckertarif fortan nicht mehr anbieten wird. In diesem Zusammenhang sollten auch Kunden, die zuvor über das kostenlose Kontingent von 15 Druckseiten pro Monat genutzt haben, auf einen kostenpflichtigen Tarif umgestellt werden. Die 15 Seiten bietet HP für Neukunden derzeit als günstigste Option zum Monatspreis von 99 Cent an.

Jetzt rudert das Unternehmen allerdings zurück. In einer ifun.de vorliegenden Stellungnahme heißt es nun, dass Bestandskunden, die sich vor dem 3. November 2020 für den ursprünglichen 15-Seiten-Gratistarif registriert haben, auch künftig in diesem Rahmen kostenlos drucken können. Man führe für diese Nutzergruppe den bisherigen Gratistarif wieder ein.

HP hatte das neue Preisgefüge am 3. November bekanntgegeben. Wer jetzt für Instant Ink registriert, bezahlt mindestens 99 Cent pro Monat. Weitere Informationen zu den aktuell angebotenen Tarifen finden sich hier bei HP.

HP will die betroffenen Bestandskunden in Kürze noch direkt per E-Mail informieren. Die Entscheidung für das Wiedereinführen des alten Gratistarifs ist offenbar infolge des aufgrund der Preisankündigung erhaltenen Kunden-Feedbacks gefallen.