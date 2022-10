Hovrly: Zeitzonen-Überblick für die Menüleiste

Abhängig davon, wieviel Platz man in der Menüleiste frei hat, kann Hovrly die Namen der ausgewählten Städte vollständig oder auch für eine kompakte Darstellung abgekürzt einblenden. Dies dürfte spätestens dann hilfreich sein, wenn man mehrere Städte für die Anzeige ausgewählt hat. Die Entwickler der App betonen, dass man sich damit unbegrenzt viele Zeitzonen anzeigen lassen kann. Ebenso ist wahlweise die 24-Stunden-Anzeige oder die Darstellung in Form von PM/AM möglich.

Hovrly ist ein kleines Helferlein für Mac-Nutzer, die in regelmäßigem Kontakt mit Menschen stehen, die in anderen Zeitzonen leben. Die Anwendung erlaubt es, deren aktuelle Uhrzeit dauerhaft in der Menüleiste anzuzeigen.

Insert

You are going to send email to