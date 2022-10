Giga TV Net mit Apple TV 4K: Vodafone mit neuem Einstiegsangebot

Vodafone startet eine neue Marketing-Offensive für seine Giga-TV-Angebote. Mit dabei ist auch das Paket Giga TV Net mit Apple TV 4K. Hier fallen bei einem Neuabschluss über die ersten sechs Monate der 24-monatigen Vertragslaufzeit hinweg keine monatlichen Kosten an, erst anschließend werden die regulären 19,99 Euro pro Monat berechnet. Das Apple TV 4K wird gemeinsam mit dem Vertrag als Leihgerät zur Verfügung gestellt. Einziger Wermutstropfen sind die auch im Rahmen der Sonderaktion fälligen 49,99 Euro Bereitstellungsgebühr.

Im Rahmen der aktuellen Werbeaktion hat Vodafone nicht nur sein Apple-TV-Paket, sondern auch die restlichen Giga-TV-Angebote für Neukunden ein ganzes Stück attraktiver ausgestaltet und man kann durch die Bank über die ersten sechs Monate hinweg den Grundpreis sparen. Allerdings muss euch klar sein, dass die Abschlüsse alle auf 24 Monate laufen und ihr somit über die restlichen anderthalb Jahre hinweg den regulären Preis bezahlt.

Vodafone bietet die Apple-Set-Top-Box in Kombination mit seinen Unterhaltungspaketen schon seit fast zwei Jahren an. Damals war der Provider der erste deutsche Anbieter, der mit Apple-Geräten verfügbare TV-Anbieter-Authentifizierung genutzt hat, um seinen Kunden die Anmeldung in den hauseigenen Apps zu erleichtern.

Neues Apple TV noch in diesem Jahr?

Ungeachtet der aktuellen Vodafone-Angebote sei noch erwähnt, dass sich aktuell wieder die Gerüchte um ein noch in diesem Jahr erscheinendes, neues Modell von Apple TV häufen. In den vergangenen Monaten war es diesbezüglich ja eher ruhiger, jetzt hat unter anderem das Wirtschaftsmagazin Bloomberg hören lassen, dass der Produktstart näher rücke und eine Vorstellung noch in diesem Jahr nicht ausgeschlossen sei.

Apple TV 4K wurde zuletzt im April 2021 überarbeitet und wird weiterhin vielerorts als zu teuer erachtet. Für das kommende Update sind nicht nur technische Verbesserungen und eine erneut überarbeitete Fernbedienung im Gespräch, sondern es wird über einen günstigeren Einstiegspreis spekuliert.