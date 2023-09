Entwickler-Konferenz Macoun: Anmeldeschluss am 19. September

Die Veranstalter der deutschen Apple-Entwicklerkonferenz Macoun weisen auf den baldigen Anmeldeschluss für ihr diesjähriges Branchentreffen hin. Einst als Mac-Entwicklerkonferenz gestartet sind bei der Macoun jetzt auch das iPhone, das iPad und die Apple Watch Thema.

In diesem Jahr findet die Macoun-Konferenz am 23. und 24. September statt. Austragungsort ist wieder das Haus der Jugend in Frankfurt am Main und die Teilnahme kostet 189 Euro als reguläres Einzelticket für beide Tage. Schüler, Studenten und Auszubildende sowie alle Personen unter 21 Jahren können zum Preis von 99 Euro teilnehmen und für Firmen wird ein Ticket zum Preis von 249 Euro angeboten. Die Eintrittskarten beinhalten alle Vorträge, Workshops, die Party und die Teilnahme an der Code-Werkstatt.

Die Macoun sieht sich als mittlerweile traditionelles Treffen für Apple-Entwickler und wurde erstmals 2008 ausgetragen. Die Veranstalter versprechen hochkarätige Sprecher und spannende Themen. Als Schwerpunkte wurden für dieses Jahr neuronale Netze aus dem Bereich Künstliche Intelligenz, Performance-Optimierung mit Swift sowie die ersten Erfahrungen mit Entwicklungen für die neue Datenbrille Apple Vision Pro angekündigt. Zudem sollen auch Erfahrungsberichte aus Bereichen wie Ultrabreitband (UWB) oder Cross-Platform-Entwicklung eingebracht werden.

Praktische Unterstützung können die Teilnehmer im Rahmen der für den zweiten Tag der Veranstaltung angesetzten „Code-Werkstatt“ erhalten. Hier sollen erfahrene Entwickler konkrete Probleme lösen und die mitgebrachten Projekte im Rahmen eines persönlichen „Code-Review“ unter die Lupe nehmen.

Die Anmeldung zur diesjährigen Macoun-Konferenz ist noch bis zum 19. September möglich. Der aktuelle Stand der Programmplanung lässt sich hier einsehen. Für die persönliche Planung und einen schnellen Überblick steht auch eine App zur Macoun-Konferenz zur Verfügung.