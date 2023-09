Beats Studio Pro erstmals deutlich im Preis reduziert

Der Apple-Preis für die Beats Studio Pro liegt bei 399,95 Euro. Damit sind die Kopfhörer zwar ein ganzes Stück günstiger als die AirPods Max , müssen sich vor diesen jedoch keinesfalls verstecken. So handelt es sich hier beispielsweise um die bislang einzigen Kopfhörer im Angebot von Apple, die in der Lage sind, verlustfrei komprimiertes Audio wiederzugeben.

Die Beats Studio Pro sind die neuesten Kopfhörer im Angebot von Apple. Seit knapp zwei Monaten erhältlich, gibt es die Over-Ear-Hörer jetzt erstmals drastisch im Preis reduziert. Amazon bietet die Kopfhörer ab 314 Euro an – zu diesem Preis allerdings nur in Braun – beim Kauf der dunkelblauen Variante kann man inzwischen immerhin 20 Euro sparen.

