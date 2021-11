HomePod: Wenn Dolby-Atmos-Titel zu leise abgespielt werden

Dolby Atmos könnt ihr generell über die Vorgaben für die Medienwiedergabe in HomeKit aktivieren. Hierzu müsst ihr auf der Startseite der Home-App oben links auf das Häuschen tippen und dann unten in der Liste „Einstellungen des Zuhauses“ antippen. Dort findet ihr unter eurer Personenkarte im Bereich Medien die erweiterten Einstellungen für die Wiedergabe von Apple Music, wie rechts in unserem Bild oben zu sehen.

Abhilfe kann hier die Funktion „Lautstärke anpassen“ schaffen, die ihr für die einzelnen Wiedergabegeräte jeweils separat aktivieren müsst. Der Schalter versteckt sich in den über die Home-App erreichbaren HomePod-Einstellungen: Haltet den Finger länger auf den gewünschten Lautsprecher und scrollt dann nach unten in den Einstellungsbereich beziehungsweise öffnet diesen über das Zahnradsymbol.

