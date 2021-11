Weihnachten 2021: Apple und Amazon mit verlängerten Rückgabefristen

Apple bewirbt die verlängerten Weihnachtsbedingungen auch aktiv im Online-Store. Zwar sind die alljährlichen „Geschenke-Tipps“ des Herstellers noch nicht online, doch sollen Kunden mit Hinweisen wie „Kauf für die beste Auswahl an beliebten Weihnachtsgeschenken jetzt schon ein“ dazu animiert werden, sich in diesem Jahr vorzeitig entsprechende Gedanken zu machen.

In den vergangenen Jahren wurde diese Anpassung meist erst zur Monatsmitte November vorgenommen. Es ist davon auszugehen, dass Apple das Weihnachtsgeschäft in diesem Jahr durch die Maßnahme zusätzlich entzerren will. Wir haben bereits mehrfach darüber berichtet, dass sich die globalen Engpässe in den Lieferketten auch bei Apple-Produkten bemerkbar machen. Allgemein wird dazu geraten, im Elektronikbereich geplante Weihnachtseinkäufe nach Möglichkeit rechtzeitig anzugehen.

