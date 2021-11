ÖPNV Navigator: Ab sofort auch als Mac-App erhältlich

Die App unterstützt den macOS-Dunkelmodus, lässt euch in den Einstellungen festlegen welche Verkehrsbetriebe standardmäßig befragt werden sollen und kann sowohl die schnellsten Verbindungen ausspucken als auch solche die auf kurze Fußwege oder die geringstmögliche Anzahl an Umsteigen optimiert wurden.

Um zu überprüfen ob die App für euch überhaupt relevant ist, solltet ihr der Übersicht auf navigatorapp.net/coverage einen kurzen Besuch abstatten. Hier informiert der ÖPNV Navigator über alle unterstützten Verkehrsgesellschaften, Städte und Regionen. In Deutschland gehören dazu neben der Deutschen Bahn 36 unterschiedliche Verkehrsgesellschaften wie etwa die Berliner BVG, der Hamburger HVV, der VRS in Köln und Bonn, Münchens MVV und der Brandenburger VBB.

Mit der jüngsten Version des ÖPNV Navigators hat es die App von Alexander Albers nun auch auf den Mac geschafft und bietet sich hier als 6-Euro-Download an, der eine leichte Abwandlung der iPad-Applikation auf dem großen Bildschirm ablegt und in dieser die Reiseauskunft, den Abfahrtsmonitor, die Netzpläne und die Verbindungsübersicht der favorisierten Strecken anzeigt.

Insert

You are going to send email to