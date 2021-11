iOS 15.1.1 ist da: Allerdings (bislang) nur für den HomePod

Auf den Spuren von tvOS 15.1.1 (das schon am Montag, ebenfalls um 18:15 Uhr bereitgestellt wurde) hat Apple am heutigen Mittwochabend nun auch eine neue Systemversion für den HomePod ausgegeben und bietet das Betriebssystem für den Siri-Lautsprecher jetzt ebenfalls in Ausgabe 15.1.1 zum Download an.

Ob das HomePod-Betriebssystem signifikante Neuerungen mitbringt ist unklar, die vergleichsweise kleine Versionsnummer scheint jedoch dagegenzusprechen. Derzeit gehen wir von einem Wartungsupdate aus, das sich um die üblichen Fehlerbehebungen und Performance-Verbesserungen kümmert.

Merkwürdig ist allerdings, dass Apple bislang weder iOS 15.1.1 noch iPadOS 15.1.1 zum Download bereitgestellt hat. Gehen die Freigabe der unterschiedlichen Betriebssysteme doch fast immer zeitgleich vonstatten.

Warten auf Apple Fitness und Apple One Premium

Allerdings hat Apple auch angekündigt, den heutigen 3. November zum Rollout des Sport-Video-Dienstes Apple Fitness+ und zur Erweiterung des Apple One-Abonnements in Deutschland und weiteren Regionen zu nutzen. So soll Apple One Premium noch heute für knapp 30 Euro monatlich buchbar sein und interessierten Anwendern mit einer Zahlung den Zugriff auf Apple Music, Apple Fitness+, Apple Arcade, Apple TV+ und 2 TV iCloud-Speicher bieten.

Möglich wäre also, dass Apple noch entsprechende Vorbereitungen zu treffen hat, die die Bereitstellung der System-Updates verzögern. Ob iOS 15.1.1 und iPadOS 15.1.1 allerdings überhaupt vorausgesetzt werden um Apple One Premium abonnieren zu können oder in das Training mit Apple Fitness+ einzusteigen, steht ebenfalls in den Sternen.

Freigabe üblicherweise um 19:00 Uhr

Üblicherweise gibt Apple die Aktualisierungen für iPhone und iPad gegen 19:00 Uhr deutscher Zeit zum Download frei. Die Content-Distribution-Networks benötigen dann noch mal um die 20 Minuten, ehe sich die verfügbaren Aktualisierungen problemlos als Over-the-Air-Updates einspielen lassen.