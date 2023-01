HomePod und HomePod mini mit Temperaturmessung und Geräuscherkennung

Vielleicht erinnert ihr euch noch an die Meldung aus dem Frühjahr 2021 . Damals kam zutage, dass sich im HomePod mini ein Sensor für Temperatur und Luftfeuchtigkeit befindet und in der Folge wurde darüber spekuliert, ob und wann Apple die damit verbundenen Funktionen freischaltet. Knapp zwei Jahre später ist es nun soweit. Apple hat dergleichen im Zusammenhang mit dem neuen HomePod der zweiten Generation angekündigt und nennt die Funktion zur Messung von Temperatur und Luftfeuchtigkeit jetzt auch im Zusammenhang mit dem HomePod mini.

