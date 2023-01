Apple Trade-in: Eintauschwert für Mac Pro mit Intel miserabel

Nachdem Apple neben den neuen MacBook-Pro-Modellen gestern auch überarbeitete Versionen des Mac mini vorgestellt hat, verbleibt der bislang leistungsfähigste aller Macs, der vor gut drei Jahren vorgestellte Mac Pro als einziger Rechner im Angebot von Apple, der noch nicht auf die eigenen Prozessoren des Herstellers setzt, sondern stattdessen weiterhin mit „Intel an Bord“ verkauft wird.

Damit verbunden sieht sich Apple gerade massiver – wenngleich auch ein Stück weit konstruierter – Kritik ausgesetzt. Knackpunkt ist die Tatsache, dass sich der Mac Pro bei Apple weiterhin in der Maximalausstattung für knapp 60.000 Dollar bestellen lässt, man über Apples Trade-in-Programm beim Kauf eines neuen Computers jedoch nur einen Bruchteil des ursprünglichen Preises vergütet bekommt.

Just tried pricing out our $52,199 Mac Pro's at the office for trade in, which you can still buy from Apple, $52,199.

What else has dropped 50x in value in 3 years.. besides crypto? pic.twitter.com/pRESBQBoT4

— David ImeI (@DurvidImel) January 17, 2023