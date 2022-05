HomePod: Nur verhaltene Hoffnung auf ein neues Modell

Mit seiner Prognose zu einer neuen Version des HomePod macht der auf Apple-Themen spezialisierte Analyst Ming-Chi Kuo wenig Hoffnung auf eine umfassende Weiterentwicklung des Siri-Lautsprechers. Kuo sieht einen neuen HomePod mit vermutlich kaum verändertem Hardware-Design im vierten Quartal dieses Jahres oder spätestens Anfang 2023 kommen.

Apple would release a new version of HomePod in 4Q22-1Q23, and there may not be much innovation in hardware design. Smart speakers are undoubtedly one of the essential elements of the home ecosystem, but I think Apple is still figuring out how to succeed in this market.

— 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) May 20, 2022