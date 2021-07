[Vergriffen] HomeKit-Mehrfachsteckdose von Meross für 30 Euro

Wir haben die regulär 39,99 Euro teure Meross-Steckdose bei ihrem Verkaufsstart ausführlich vorgestellt . Der Hersteller bietet damit eine vergleichsweise günstige Steckdosenleiste mit HomeKit-Anbindung an, normalerweise bewegen sich die Preise in dieser Kategorie ab 40 Euro aufwärts bis knapp unter 100 Euro.

Insert

You are going to send email to