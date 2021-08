HomePod: Neue Software-Beta bringt Schalter für Lossless und Dolby Atmos

Für Beta-Tester der HomePod-Software stehen die beiden Schalter nun in der gestern veröffentlichten, neuen Vorabversion von „homeOS 15“ zur Verfügung. Die neuen Optionen verstecken sich in den Medieneinstellungen. Diese findet ihr, wenn ihr in der Home-App auf das Haus-Symbol oben links tippt, dort die „Einstellungen des Zuhauses“ anwählt, euer Benutzerkonto und dann im Bereich „Medien“ die Vorgaben für die Wiedergabe von Apple Music auswählt.

