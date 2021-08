Klemm-Hub für USB-C: Satechi bringt Anschlüsse an die iMac-Vorderseite

Satechi hat eine mit den neuen iMacs kompatible Version seines USB-C-Klemm-Hubs angekündigt. Die Anschluss-Erweiterung sollte in wenigen Wochen auch in Deutschland verfügbar sein.

Bereits seit mehreren Jahren bietet Satechi den Vorgänger des neuen Multi-Adapters ein einer mit den iMac-Modellen ab 2017 kompatiblen Version an. Das Zubehör ist unter der Bezeichnung Aluminium Typ-C Klammer Hub Pro zum Preis von 49 Euro erhältlich und hält Anschlussmöglichkeiten für USB-A und USB-C sowie Kartenleser an der Vorderseite von Apples All-in-One-Rechnern bereit.

Um die Kompatibilität mit Apples seit April erhältlichen neuen 24-Zoll-iMacs zu gewährleisten, musste Satechi die Halterung des Multi-Adapters überarbeiten. zudem wurde das Design der Erweiterung an das neue Rechnergehäuse angepasst. Letzteres bezieht sich allerdings nur auf die Form und nicht auf die Farben – während Apples neuer iMac in sieben verschiedenen Farbtönen erhältlich ist, bietet Satechi seinen Klammer-Hub lediglich in neutralem silberfarbenen Aluminiumdesign an.

Die von Satechi veröffentlichen technischen Daten betonen noch einmal, dass sich die neue Hub-Version ausschließlich mit den neuen iMac-Modellen verwenden lässt und nicht mit von Apple 2020 oder früher veröffentlichten Modellen des Rechners kompatibel ist. Über USB-C mit dem iMac verbunden, hält der Adapter an der Vorderseite des Rechners einen USB-C- und drei USB-A-Datenanschlüsse mit bis zu 5 Gbps Durchsatz sowie Lesegeräte für SD- und microSD-Speicherkarten bereit.

Der neue Hub lässt sich in den USA zu Preis von 55 Dollar für September vorbestellen und dürfte in wenigen Wochen auch hierzulande in den Handel kommen. Gleichermaßen könnt ihr damit rechnen, dass Drittanbieter hier günstigere Alternativen auf den Markt werfen. Achtet dabei aber immer auch auf die Ausstattung, so kommen beispielsweise die meisten der aktuell schon für ältere iMacs erhältlichen Klemmadapter mit weniger Anschlussmöglichkeiten und meist auch ohne Kabel.