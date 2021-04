HomePod mini und Siri kommen nach Österreich

Am Rande der gestrigen Apple-Produktvorstellungen gab es besonders erfreuliche Nachrichten für unsere Leser in Österreich: Apple hat den Start von Siri in der Alpenrepublik angekündigt und verkauft damit verbunden dort künftig auch den HomePod mini.

Der HomePod mini wird bei Apple Österreich bereis zum Preis von 99 Euro gelistet. Eine Bestellung ist allerdings noch nicht möglich. Apple zufolge wird der Lautsprecher dort ab Juni erhältlich sein. Österreichische Nutzer haben damit zukünftig auch eine Alternative zur Verwendung von Apple TV oder dem iPad als HomeKit-Router.

Unabhängig davon wird künftig auch die neue Version von Apple TV 4K in Österreich erhältlich und neben der Siri-Unterstützung ebenso wie der HomePod auch als Thread-Router für entsprechend ausgestattete HomeKit-Geräte zu nutzen sein. Im Apple-Umfeld wird die Funktechnik derzeit vor allem dazu verwendet, die Reichweitenbeschränkungen von Bluetooth-Geräten zu umgehen. Neuere Bluetooth-HomeKit-Geräte kommen mittlerweile vermehrt mit paralleler Unterstützung für Thread.