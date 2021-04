Mac mini M1 mit 10 Gbit Ethernet – iPad-Zubehör in neuen Farben

Apple bietet den Mac mini mit M1-Prozessor jetzt auch mit 10 Gbit Ethernet als Ausstattungsoption an. Gegen einen Aufpreis von 115 Euro steht die neue Option für Anwender bereit, die mit Hochleistungs-Netzwerkspeichern arbeiten oder sonst Datenmengen mit großer Kapazität durch ihr Netzwerk schaufeln müssen. Die schnellere Ethernet-Option stand bislang nur für Intel-iMacs zur Verfügung.

Insbesondere Videofilmer dürften von der auf diese Weise um ein Zehnfaches erhöhten, maximal möglichen Datenübertragungsrate des Rechners profitieren. Voraussetzung für die effektive Nutzung ist natürlich, dass sämtliche weiteren beteiligten Netzwerkkomponenten höhere Ethernet-Geschwindigkeit unterstützen. Der Mac mini arbeitet hier nach dem sogenannten NBASE‑T-Standard und ist auf dieser Basis nicht nur mit 10 Gbit, sondern auch mit den Übertragungsraten 2,5 Gbit und 5 Gbit kompatibel.

iPad-Zubehör in neuen Farben

Apple hat darüber hinaus auch seine Auswahl an iPad-Zubehör erweitert. So sind Apples iPad-Hüllen und -Covers jetzt in den neuen Farben Leuchtorange und Federgrün erhältlich. Bereits gestern konnten wir darüber berichten, dass Apple nicht nur das iPhone 12, sondern auch verschiedenes iPhone-Zubehör in neuen Farben anbietet.