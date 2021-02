Thread und HomeKit: Das müsst ihr wissen, diese Geräte sind kompatibel

Mit der Integration von „Thread“ will Apple die Mängel bei mit HomeKit kompatiblen Bluetooth-Produkten beseitigen. Der Standard stellt eine deutlich bessere und flexiblere Lösung für den Smarthome-Einsatz dar, als das in diesem Zusammenhang zu Recht immer wieder kritisierte Bluetooth-Protokoll. Thread beseitigt Reichweitenprobleme und ermöglicht schnelle Schaltzeiten, dies zudem bei minimalem Energieverbrauch.

Das Thread-Protokoll wurde unter Mitarbeit einer Vielzahl von Unternehmen aus unterschiedlichen Berichen definiert, darunter neben Apple auch Google und Amazon. Unter dem gemeinsam verabschiedeten, plattformübergreifenden Standard OpenThread versammeln sich Produkte, die die Anforderungen von Thread erfüllen und für sich in einem Thread-Netzwerk kompatibel sind.

Thread als zusätzliches HomeKit-Protokoll

Mit Blick auf HomeKit muss man die Vielfalt der beteiligten Firmen allerdings ausblenden, und Thread lediglich als weiteres unterstütztes Netzwerk-Protokoll neben Bluetooth und WLAN bzw. Ethernet sehen. Die tatsächliche HomeKit-Kompatibilität der einzelnen Produkte hängt weiterhin von einer Lizenzierung durch Apple ab.

Insbesondere die Hersteller von Bluetooth-Zubehör haben natürlich ein gesteigertes Interesse daran, ihre HomeKit-Produkte zeitnah mit Thread-Unterstützung auszuliefern, um von den damit möglichen schnellen Schaltzeiten und Netzwerkoptimierungen zu profitieren. Hierbei ist besonders die Reichweite ein wichtiges und zukunftsträchtiges Thema: Thread arbeitet nach dem Mesh-Prinzip, somit können vorhandene Geräte für sich wieder als Netzwerk-Verstärker fungieren und so nicht nur für bessere Verbindungsqualität, sondern auch für zusätzliche Stabilität sorgen. Statt wie bislang nur ein einziger und direkter Weg zum Haupt-Router, stehen jetzt mit jedem zusätzlichen Thread-Gerät im Netz weitere „Ausweichrouten“ zur Verfügung. Hierbei ist anzumerken, dass diese Verteilerfunktion nur von Geräten mit direkter Stromverbindung übernommen werden kann, also beispielsweise LED-Lampen oder Steckdosen, nicht aber batterieversorgten Geräten wie Fenster-Sensoren.

Ohne „Border-Router“ geht bei Thread nichts

Für die Anbindung der Thread-Geräte an das heimische Netzwerk ist ein sogenannter „Border-Router“ zuständig. Bislang gibt es hier mit dem HomePod mini nur ein einziges Gerät, das diese Aufgabe in einem HomeKit-Netzwerk erfüllen kann. Wir gehen davon aus, dass zeitnah weitere entsprechend ausgestattete Geräte auf den Markt kommen und rechnen beispielsweise fest mit entsprechend überarbeiteten Versionen des großen HomePod und möglicherweise auch von Apple TV. Ist kein Border-Router im Netz vorhanden, lassen sich die Produkte in der Regel klassisch über Bluetooth in HomeKit betreiben.

Thread ist also eine Technologie mit Zukunft und verfügt zudem über deutlich bessere Netzwerkeigenschaften als herkömmliche Bluetooth-Geräte. Somit solltet ihr besonders beim Neukauf von Bluetooth-Zubehör stets ein Auge drauf haben, ob das Produkt auch Thread unterstützt. Teils kommt die Integration des neuen Protokolls nämlich nur mit einer neuen Hardware-Version, oft sind auch spezielle Firmware-Updates nötig.

Alle HomeKit-Produkte mit Thread-Unterstützung

Diese Liste wird regelmäßig aktualisiert. Aktueller Stand ist Februar 2021.