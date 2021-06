iPadOS 15: Mit Widgets aber weiter ohne Wetter-App

In einem Punkt scheint uns Apple aber weiterhin zu enttäuschen. Auch mit iPadOS 15 gibt es keine Hinweise darauf, dass Apple seine Wetter-App endlich auch auf dem iPad zur Verfügung stellt. Die iPhone-Version der Anwendung soll mit iOS 15 dagegen umfassend überarbeitet und in gänzlich neuem Look erscheinen.

iPadOS 15 bringt auch verschiedene zuvor nicht bekannte Widgets auf den Home-Bildschirm der Nutzer. So stehen künftig auch in verschiedenen Größen verwendbare Widgets für den App Store, Wo ist?, Game Center, Mail und Kontakte auf dem iPad zur Verfügung.

Insert

You are going to send email to