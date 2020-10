HomePod mini kommt mit externem USB-C-Netzteil

Anders als sein großer Bruder hat der HomePod mini sein Netzteil nicht integriert. Apples neuer Siri-Lautsprecher kommt mit einem Anschlusskabel, an dessen Ende sich ein USB-C-Stecker befindet, dessen Ende in einem im Lieferumfang enthaltenen 20-Watt-Netzteil untergebracht werden will.

Die Tatsache, dass Apple das Netzteil beim HomePod mini ausgelagert hat, dürfte sicherlich mit auf die Idee zurückzuführen sein, das Gerät so kompakt wie möglich zu konzipieren. Die kleine Lautsprecherkugel hat einen Durchmesser von knapp 98 Millimetern und ist aufgrund der abgeflachten Ober- und Unterseite lediglich 84 Millimeter hoch.

Abzuwarten bleibt somit nur, wie groß das von Apple mitgelieferte Netzteil ausfällt. Bei lediglich 20 Watt ist allerdings zu erwarten, dass sich der Stecker auch in Mehrfachdosen problemlos unterbringen lässt.

Der HomePod mini lässt sich vom 6. November an bestellen und soll am Montag, den 16. November in den Handel kommen. In Deutschland bietet Apple den neuen Siri-Lautsprecher für 96,50 Euro an.

Mit Blick auf die Unterschiede zum großen HomePod sind die Funktionseinschränkungen des HomePod mini im Audiobereich anzumerken. So wird sich der kleine Lautsprecher nicht als vollwertiger Heimkino-Lautsprecher für Apple TV nutzen lassen. Wir haben vergangene Woche schon diesbezüglich berichtet.