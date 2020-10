Raspberry Pi: Neues Compute-Modul bereits ab 29 Euro

Die für den beliebten Bastelcomputer Raspberry Pi verantwortliche Raspberry Pi Foudation hat heute ihr neues Compute-Modul vorgestellt – einen geschrumpften Raspberry Pi für die tiefe Integration in eigene Projekte, der weitgehend auf konventionelle Anschlussmöglichkeiten verzichtet und einen Fußabdruck besitzt, der deutlich kleiner als der einer Kreditkarte ist.

Mit und ohne WLAN erhältlich: Das neue Compute-Modul

16 Monate nach dem Verkaufsstart des Raspberry Pi 4 – der sich etwa als netzwerkweiter Werbeblocker oder Flugzeug-Tracker einsetzen beziehungsweise zum Gehirn selbst gebauter Musikboxen machen lässt – kommt nun das Compute-Modul in den Handel und ist in Deutschland mit einem Verkaufspreis ab 29 Euro ausgezeichnet.

Das Compute-Modul richtet sich an Anwender, die den Raspberry Pi im professionellen Umfeld einsetzen und diesen, nach einer Prototyp-Phase durch eine kleineres Modul für die Produktion ersetzen möchten. So setzt das Compute-Modul in weiten Teilen auf die bekannten Komponenten des Raspberry Pi, ist ansonsten aber in zahlreichen Varianten mit und ohne WLAN, mit 8GB, 16GB oder 32GB Speicher und mit 1GB, 2GB, 4GB oder 8GB RAM erhältlich.

Das Compute-Modul im IO-Board

Um die Performance des Compute-Modules zu eruieren ist zudem ein passende I/O-Board erhältlich. Das CM4IO stellt eine Vielzahl von Anschlussmöglichkeiten zur Verfügung, die alle Interface-Schnittstellen des Compute-Modules für den einfachen Zugang während der Design-Phase bereitstellen.

Hierzulande bieten unter anderem die Elektronik-Händler funk24.net und reichelt.de das Compute-Modul ab 29 Euro an. Wer sich für die Variante mit WLAN, 8GB Arbeitsspeicher und 32GB Festplattenkapazität entscheidet landet letztlich bei einem Stückpreis von 102,90 Euro.

Die wichtigsten Eckdaten im Überblick: